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Экс-представитель Лунёва рассказал о зарплате вратаря в «Карабахе»

Экс-представитель Лунёва рассказал о зарплате вратаря в «Карабахе»
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Спортивный юрист Антон Смирнов, ранее представлявший интересы российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о заработной плате футболиста в азербайджанском клубе.

«Изначально обговаривалось, что «Карабах» не будет подписывать контракт на год. Они хотели видеть перспективу и понимать, на кого рассчитывать в дальнейшем. Считали, что, если он проведёт год нормально, хотелось бы иметь опцию продления договора. Финансовые условия были мизерные — 200 тысяч, так и есть. Эту сумму подтвердила и азербайджанская пресса, в том числе аватар пресс-службы «Карабаха» портал Azerisport. Но обговаривалось, что если всё будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят и предложат продление контракта на улучшенных условиях. Все прекрасно понимали, что эти условия были заниженными», — приводит слова Антона Смирнова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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