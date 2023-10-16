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Камавинга поддержал Тодибо, улыбающегося во время минуты молчания перед матчем Франции

Камавинга поддержал Тодибо, улыбающегося во время минуты молчания перед матчем Франции
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга выразил поддержку защитнику французской национальной команды и «Ниццы» Жан-Клеру Тодибо, который улыбался во время минуты молчания перед матчем 7-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами (1:2).

«Я не знаю всей ситуации, но вы должны понимать, что Джей Си (Жан-Клер Тодибо) является членом национальной команды Франции, а также хорошим человеком. Просто его поведение было неправильно истолковано», — приводит слова Камавинга RMC Sport.

Напомним, в этом матче оба гола за французскую команду забил нападающий Килиан Мбаппе. Эта победа позволила сборной Франции досрочно квалифицироваться в финальную часть Евро-2024.

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