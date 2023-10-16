Прокуратура начала расследование в отношении Аталя из-за поддержки Палестины

Французская прокуратура начала расследование в отношении защитника «Ниццы» Юсефа Аталя, который в социальных сетях поддержал Палестину.

«Аталь стал объектом предварительного расследования по «извинениям за терроризм» и «провокации ненависти» или «насилие на почве определённой религии» после публикации в социальных сетях поста, который содержал «призывы к насилию» в конфликте ХАМАС – Израиль», — сообщает прокуратура Ниццы.

В субботу 27-летний игрок разместил в социальных сетях видео проповедника, который призвал к «чёрному дню для евреев» в контексте насилия и многочисленных жертв в Израиле и секторе Газа. С тех пор это сообщение было удалено. 15 октября игрок извинился, однако дело набрало ход.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.