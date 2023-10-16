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Босния — Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Босния — Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 14 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи игр квалификации сборная Португалии набрала максимальное 21 очко и досрочно квалифицировалась на Евро-2024. В свою очередь, боснийцы расположились на четвёртой строчке, имея в активе девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Бернарду Силва.

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