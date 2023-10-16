Экс-игрок «Рубина» М'Вила остался без клуба в новом сезоне

Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Олимпиакоса» в начале лета 2023 года.

«Он поддерживает форму в Лионе, проводит двухразовые тренировки в день и ждёт предложений о продолжении карьеры», — написал в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 33-летний француз не ведёт переговоров с испанским «Атлетиком», как ранее сообщалось в прессе.

Полузащитник известен в России по выступлениям за казанский «Рубин», куда он перешёл зимой 2013 года из французского «Ренна», по информации Transfermarkt, за 12 млн. За казанцев Янн провёл 80 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голами и семью голевыми передачами.

После России М'Вила поиграл за «Интер», «Сандерленд» и «Сент-Этьен».