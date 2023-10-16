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Представитель Кейперса подтвердил переговоры со «Спартаком»

Представитель Кейперса подтвердил переговоры со «Спартаком»
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Агентство Eleven Management подтвердило переговоры «Спартака» с нападающим бельгийского «Гента» Уго Кейперсом.

«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», — приводит слова Eleven Management «Евро-Футбол».

Ранее сообщалось, что минувшим летом красно-белым предлагали подписать Кейперса, но главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер.

На данный момент 26-летний бельгийский нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, где отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в € 11 млн.

«Спартак» после 11 матчей в МИР РПЛ располагается на шестой позиции с 17 очками. Единоличным лидером российского чемпионата является «Краснодар», у которого 27 очков.

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