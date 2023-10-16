Билялетдинов: мне кажется, Абаскаль в «Спартаке» переработал

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался на тему возможной отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля, возглавляющего «Спартак».

«Я не знаю, какие там в клубе внутренние течения. Но, мне кажется, Абаскаль и так уже в «Спартаке» переработал. По времени, я имею в виду. Исходя из временной тенденции, футбольные тренеры обычно работают меньше года. Только Сергей Семак и Владимир Федотов, наверное, относительно стабильные. Остальные все меняются. Может, его и спасли (в матче с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), но, повторюсь, он уже переработал своё. Сколько было ему разбросано авансов. А потом 0:4, 0:3. До зимы Гильермо должен доработать? Да, тоже так думаю. Всё-таки нельзя забывать те плюсы, что он привнёс в «Спартак». Глубина состава у команды есть, но что-то, видимо, всё равно не получается», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.