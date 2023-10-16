Карпин: проблем с мотивацией у России не было, но было множество других. Я их увидел

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации своей команды перед товарищеской игрой с Кенией (2:2).

«Информацию по итогам сбора получили, после этого матча она подтвердилась. Вторая игра дала ответы на все вопросы.

Газон? Может, это вызывало какие-то травмы. На «Динамо» было лучше, но какая разница? На этом поле играть, что ли, нельзя.

Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами были — увидел множество проблем. Слава богу, что заметил их. Но это не худший результат за время отстранения», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.