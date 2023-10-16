Валерий Карпин объяснил ничью Россию в игре с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничьей в товарищеской игре с Кенией (2:2).

«Начали первые минуты хорошо: всё получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счёт по игре», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.