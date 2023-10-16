Помазун: эмоции после игры за Россию переполняют. Обидно, что два удара — два гола

Вратарь сборной России Илья Помазун высказался о ничьей в товарищеском матче со сборной Кении (2:2). Эта игра стала для 27-летнего голкипера дебютной в составе национальной команды.

«Эмоции переполняют. Спасибо тренерскому штабу и Виталию Кафанову за то, что предоставили шанс. Как оценю? Особо моментов не было. Два или три удара — два гола. Обидно, конечно», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.