Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Кении: могли забить России больше. Для нас это успех

Главный тренер сборной Кении: могли забить России больше. Для нас это успех
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат заявил, что нынешний результат африканской команды — это успех.

«Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол. Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте, где голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.

Материалы по теме
Россия отскочила от Кении и разочаровала. Оборона сборной — какой-то цирк
Россия отскочила от Кении и разочаровала. Оборона сборной — какой-то цирк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android