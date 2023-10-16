Россия отскочила от Кении и разочаровала. Оборона сборной — какой-то цирк

Так играть со 109-й сборной мира нельзя.

Сборная России скатала мировую с Кенией (2:2) в товарищеской встрече, которая проходила в Анталье. Команда Карпина спасла ничью на последних минутах и оставила крайне противоречивые эмоции.

Тренер почти полностью изменил стартовый состав по сравнению с победным матчем с Камеруном (1:0). Это не преувеличение — сохранил место только Дмитрий Баринов.

Вот каким тогда было изначальное сочетание: Сафонов на воротах, в защите слева направо Сильянов — Солдатенко — Осипенко — Волков, в середине поля тройка Кузяев — Баринов — Глебов, Обляков и Пиняев на флангах атаки и Чалов на острие.

А вот основа на игру с Кенией: Помазун, Горшков — Джикия — Евгеньев — Адамов, Фомин (вышел с Камеруном на 83-й минуте) — Баринов — Ан. Миранчук, Мухин (заменил Пиняева на 76-й) — Соболев (отбегал весь второй тайм) — Ал. Миранчук (вместе с братом появился на 65-й минуте).

Помазун, Горшков и Адамов при этом дебютировали за сборную.

Кения — гораздо менее мастеровитая команда, нежели Камерун, так что теперь инициативу сразу же забрали под контроль россияне. В течение первых четырёх минут они заработали два угловых — разыграть удачно их, увы, не удалось.

Долго ждать гола тем не менее не пришлось. На восьмой минуте команда Карпина запрессинговала кенийцев возле их ворот: Мухин легко перехватил пас Акумы и переадресовал его Соболеву — реализация нападающего не подвела.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, дальше преимущество будет только расти, но сборная России умеет удивлять. Прошли те же восемь минут, и Помазун угостил Баринова короткой передачей в штрафной. Пока полузащитник пытался отдать обратный пас, на него набросились сразу двое кенийцев — и без труда завладели мячом, создав выход два в одного.

Первую попытку сравнять счёт Помазун нейтрализовал, однако со второй уже не справился. Кто забил? Тот самый Акума, благодаря которому отличился Соболев!

Кстати, Акума — единственный представитель сборной Кении в топ-5 европейских чемпионатов: бегает в Лиге 1 за «Реймс». Ему было суждено стать сегодня кенийским хедлайнером.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Россияне не смутились и снова принялись давить Кению. Выходил на ударную позицию Антон Миранчук, но далеко отпустил от себя мяч и потерял его. Был и заблокированный выстрел его брата.

В середине тайма Россия после двух жёстких единоборств лишилась Даниила Фомина, которого заменил Далер Кузяев. Вслед за этим кенийцы снова побежали вперёд. Они поняли: оборона оппонента совсем не безгрешна. И потому начали забегать в чужую штрафную и заработали два угловых.

А дальше «привоз» Баринова сменился «привозом» Георгия Джикии. Российский защитник отдал голевую, только есть нюанс — сделал он её на кенийца. Георгий пытался отразить головой подачу оппонента и срезал её Джуме — тому оставалось лишь точно пробить в угол.

Джума так ярко (в стиле Криштиану) праздновал гол, что чуть не свернул себе голеностоп. Было бы обидно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Под конец тайма африканцы и вовсе должны были увеличивать преимущество. Джикия проморгал Олунгу, и тот уверенно вышел на Помазуна. Россиянам повезло — вратарь рванул навстречу и так смутил соперника, что тот пробил немного левее створа. Не показывайте хайлайты матча Гильермо Абаскалю — иначе вернуть место в старте «Спартака» Георгию будет ещё сложнее.

Сложилось впечатление, будто сборная России забрала начало матча и поняла: эти пассажиры со 109-го места в рейтинге ФИФА нам ничего не сделают. Большая ошибка.

За футболистов в перерыве было страшно — Карпин наверняка пришёл в ярость. И всё же тренер никого не поменял.

В первые минуты второго тайма россияне вновь чуть не пропустили: Алексей Миранчук в простой ситуации лишился мяча, и Олунга как домой зашёл в штрафную Помазуна. Хорошая новость — точность его подвела. Плохая — промаху способствовало повреждение. Всё, чем за ближайшее время ответили россияне, — неопасный лонгшот Кузяева прямо в руки голкиперу.

Кения — Россия Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На 67-й минуте Карпин всё-таки решился на замены: Баринова, Антона Миранчука и Соболева сменили Данил Глебов, Сергей Пиняев и Иван Сергеев. Тройная рокировка помогла лишь отчасти. Из штрафной бил Мухин, после чего издали добивал и не попал Глебов — этого было мало даже для ничьей.

Спасли на 89-й минуте Александр Сильянов и Иван Обляков, только появившиеся на поле вместо Горшкова и Алексея Миранчука. Первый исполнил правого вингера, промчался по флангу и прострелил в середину, а второй выступил центрфорвардом и переправил мяч в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сразу после этого команда Карпина будто бы очнулась и побежала за победой: опасно били Мухин и Пиняев, однако счёт остался ничейным.

Сборная России гораздо чаще владела мячом, провела больше атак и подала больше угловых. Но что толку, когда так сильно «привозит» защита, а впереди между голами в начале и финале встречи явных голевых моментов так и не создали.

Перед матчем Карпин понимал, что Кения — совсем не мягкая булочка.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков — но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

Кения, если брать игру с мячом, мне нравится больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то ошибаются»

Жаль, что тренеру не удалось донести данную информацию до футболистов. Как бы их ни ругали, класс России и Кении несопоставим — однако сегодня это было едва ли заметно.