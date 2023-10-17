Тьяго Силва: мне с семьёй необходимо тщательно подумать о месте завершения карьеры

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о возможном переходе в клуб из чемпионата Бразилии.

«Возвращение в «Флуминенсе»? Это отношения давно минувших дней, не так ли? В данный момент я предпочёл бы не отвечать на подобные вопросы.

У меня есть семья, у меня есть дети. Так что мы все вместе должны подумать о продолжении моей прекрасной карьеры. Я говорю о том, что нам необходимо определиться с местом для её завершения», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 125 матчах за лондонский клуб, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.