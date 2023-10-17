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Убийцу шведских фанатов в Бельгии опознали, он проситель убежища

Опознали мужчину, открывшего огонь по шведским болельщикам 16 октября вечером в центре Брюсселя перед матчем отбора Евро-2024 Бельгия — Швеция (1:1, остановлен в перерыве между таймами), сообщает La Derniere Heure.

Нападавшего зовут Лассуед Абдеслам, он тунисского происхождения. По информации источника, он проситель убежища и имеет несколько видов оружия.

Нападавший был под псевдонимом Slayem Slouma и распространял видео, в котором он объяснял, что отомстил, убив трёх человек в шведской футболке. Нападавший также заявляет о своей связи с ИГ — организация является запрещённой в Российской Федерации.

Сообщается, что убийца в неоновой куртке всё ещё находится на свободе.

Уровень предупреждения повышен до четвёртого, максимального, что означает серьёзную и неминуемую угрозу.