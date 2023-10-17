Убийца шведских болельщиков был арестован

Сегодня, 17 октября, был арестован человек, застреливший двух болельщиков сборной Швеции. Об этом сообщает RTBF.

По информации источника, при задержании преступника у него было найдено оружие, из которого он производил выстрелы. Полноценная идентификация личности этого человека займёт время, однако, как подтвердила Федеральная прокуратура, задержан действительно тот мужчина, который убил шведских болельщиков. Также подчёркивается, что преступник получил ранение в грудь во время полицейской операции по его задержанию.

Ранее в столице Бельгии был объявлен четвёртый уровень тревоги, а во всей остальной части страны — третий. Сообщается, что из-за расследования полиции транспортное движение в некоторых районах Бельгии было нарушено.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.