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Вратарь Таджикистана: Россия была бы топ-5 в Азии — закрывала бы всех на своём поле

Вратарь Таджикистана: Россия была бы топ-5 в Азии — закрывала бы всех на своём поле
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Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», оценил уровень сборной России на фоне азиатского футбола.

«Сборная России однозначно была бы на ведущих ролях в азиатском футболе. В топ-5 команд точно входила бы. Главные конкуренты — Южная Корея, Иран, Япония, Катар. Отбор на чемпионат мира? Трудности всегда были и будут, потому что на выезде сложно играть. В юго-восточной части Азии очень влажно — сборной России было бы непривычно. В том году мы играли на турнире в Таиланде. Начался матч под небольшим дождём, а потом он стал сильнее, и дренаж поля не выдержал. Было невозможно играть в футбол — каждые 10 метров лужи. В гостях однозначно были бы сложности, но на своём поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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