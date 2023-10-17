Стали известны подробности ликвидации мужчины, застрелившего двух шведских болельщиков

Появились подробности ликвидации мужчины, убившего двух шведских болельщиков. Об этом информирует сайт Национального кризисного центра Бельгии со ссылкой на Федеральную прокуратуру.

Сообщается, что сегодня, 17 октября, в утреннее время мужчина был замечен в кафе в столичной коммуне Схарбека. Свидетель сообщил о местоположении преступника сотрудникам правоохранительных органов, которые, приехав туда, были вынуждены выстрелить в мужчину.

На место инцидента прибыла скорая помощь, пытавшаяся реанимировать мужчину. Затем он был доставлен в госпиталь, где скончался в 9:38 утра по местному времени.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.