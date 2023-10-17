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Стали известны подробности ликвидации мужчины, застрелившего двух шведских болельщиков

Стали известны подробности ликвидации мужчины, застрелившего двух шведских болельщиков
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Появились подробности ликвидации мужчины, убившего двух шведских болельщиков. Об этом информирует сайт Национального кризисного центра Бельгии со ссылкой на Федеральную прокуратуру.

Сообщается, что сегодня, 17 октября, в утреннее время мужчина был замечен в кафе в столичной коммуне Схарбека. Свидетель сообщил о местоположении преступника сотрудникам правоохранительных органов, которые, приехав туда, были вынуждены выстрелить в мужчину.

На место инцидента прибыла скорая помощь, пытавшаяся реанимировать мужчину. Затем он был доставлен в госпиталь, где скончался в 9:38 утра по местному времени.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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