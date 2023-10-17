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Митрофанов: обсуждали с коллегами из Кении ответную игру в Москве или Найроби

Митрофанов: обсуждали с коллегами из Кении ответную игру в Москве или Найроби
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что обсуждал с кенийскими коллегами проведение ответного матча сборных стран в Москве или Найроби.

«Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе. Коллегам интересен доступ к российскому рынку, который, по их мнению, достаточно сложен, потому что имеет высокий уровень футбола. Но мы постараемся организовать контакты с нашими коллегами из РПЛ, с клубами», — приводит слова Митрофанова издание «РБ Спорт».

Накануне, 16 октября, сборная России сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2). Встреча состоялась в турецкой Анталье.

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