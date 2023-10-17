Премьер-министр Бельгии: желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро высказал слова поддержки шведскому народу в связи с тем, что вчера, 16 октября, были убиты два болельщика сборной Швеции.

«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. На завтра я пригласил шведского премьер-министра в Брюссель для того, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам.

Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», — написал де Кро в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.