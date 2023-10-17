Премьер-министр Бельгии: работаем над тем, чтобы шведские фанаты безопасно вернулись домой

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что бельгийские власти работают над тем, чтобы все фанаты шведской национальной команды вернулись домой целыми и невредимыми.

«Я только что проинформировал шведского премьер-министра о текущих мероприятиях, проводимых в связи со вчерашней атакой на Брюссель. Наш приоритет — семьи погибших. Необходимо обеспечить им соответствующую поддержку. Сейчас мы заботимся о том, чтобы шведские футбольные болельщики могли безопасно вернуться домой», — написал де Кро в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.