Гершкович — о Джикии: он всегда моторный, заводной, а сейчас замедленный

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением о защитнике московского «Спартака» и сборной России Георгии Джикии.

«Видно, что он не в порядке. И даже не потому, что допустил голевую срезку. Джикия не похож сам на себя. Всегда моторный, заводной, а сейчас замедленный. В ситуациях, когда никто его не атакует, долго принимает решения. Георгий большой мастер, но пока не в тонусе. Хочется пожелать ему в первую очередь духовного восстановления. Пока не готов», — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 октября, национальная команда России сыграла вничью со сборной Кении (2:2) в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в «Спортивном центре отеля Титаник Мардан» в Анталии, Турция. На 37-й минуте нападающий Кении Масуд Джума забил мяч после ошибки Джикии.