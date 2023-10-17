Англия — Италия: «Скуадра адзурра» открыла счёт

В эти минуты проходит матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Англии и Италии. Команды играют в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте итальянцы вышли вперёд благодаря голу форварда Джанлуки Скамакки, отличившегося с передачи Джованни Ди Лоренцо — 1:0.

За пять туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 13 очков и на текущий момент занимает первое место в группе C. По итогам аналогичного количества игр национальная команда Италии заработала 10 очков и располагается на второй строчке.

В марте Англия уже играла с Италией в матче 1-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встрече подопечные Гарета Саутгейта одержали гостевую победу со счётом 2:1.