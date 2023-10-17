Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана и турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Бактиёр забил свой 13-й и 14-й мячи за сборную в матче групповой стадии отбора на Чемпионат Европы 2024 со сборной Финляндии (2:1). По голам экс-игрок ЦСКА сначала сравнялся с Русланом Балтиевым, а потом обогнал экс-игрока сборной Казахстана. Зайнутдинову понадобилась 34 встречи в майке в сборной, а Балтиеву — 72.

Сборная Казахстана после восьми сыгранных матчей в групповой стадии отбора Евро-2024 располагается на 3-й позиции с 15 очками. Сборная Финляндии после восьми игра находится на 4-ом месте с 12 очками.

Напомним, Зайнутдинов этим летом перебрался из ЦСКА в «Бешикташ» по информации Transfermarkt за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне за турков казах провёл десять матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.