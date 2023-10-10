Тренер ЦСКА Фоменко заявил, что в клубе жалеют об уходе Зайнутдинова

Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко рассказал, что в клубе жалеют об уходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», – сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Зайнутдинов перешёл этим летом из ЦСКА в турецкий «Бешикташ» за € 4,5 млн. За десять сыгранных матчей во всех турнирах Бактиёр отметился лишь одним голом в квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо», где забил мяч на 94-й минуте и принёс победу своей команде со счётом 3:2.