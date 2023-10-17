Валерий Карпин отреагировал на заявление ЭСК об ошибочности решения засчитать гол Кордобы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на заявление экспертно-судейской комиссии (ЭСК) об ошибочности решения арбитра Рафаэля Шафеева засчитать победный гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота ростовчан. Встреча прошла в рамках 11-го тура РПЛ и завершилась победой краснодарцев со счётом 3:2.

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК (смайлик: рука-лицо)», — написал Карпин в своём телеграм-канале.

Напомним, гол нельзя было засчитывать из-за того, что защитник «Краснодара» Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи ему мяча партнёром по команде.

Ранее на решение экспертно-судейской комиссии отреагировал спортивный директор «Ростова».