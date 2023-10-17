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Бельгия не будет доигрывать матч отбора Евро‑2024 со Швецией и согласна на ничью

Бельгия не будет доигрывать матч отбора Евро‑2024 со Швецией и согласна на ничью
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Исполняющий обязанности генерального директора Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой заявил, что сборная Бельгии не будет настаивать на дальнейшем проведении матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со сборной Швеции (1:1).

«Мы хотим выразить уважение к Швеции в этой сложной ситуации. Я свяжусь с федерациями футбола Швеции, Австрии и УЕФА, чтобы обсудить этот вопрос. На чисто спортивном уровне счёт 1:1 не выгоден для нас, но мы не будем настаивать на своих преимуществах. В определённый момент этика и мораль должны взять верх», — приводит слова Лероя Le Soir.

Игра состоялась 16 октября в Брюсселе. В ходе матча стало известно о террористической атаке, произошедшей примерно за полтора часа до начала игры в центре города, в результате которой погибли два болельщика сборной Швеции, а ещё один был ранен. После первого тайма при счёте 1:1 было объявлено, что матч не будет доигран.

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