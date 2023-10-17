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Дубль Митровича помог Сербии одолеть Черногорию в отборе на Евро-2024

Дубль Митровича помог Сербии одолеть Черногорию в отборе на Евро-2024
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Завершился матч 8-го тура группы G между сборными Сербии и Черногории. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Сербия одержала победу со счётом 3:1.

Первый мяч был забит уже на девятой минуте, когда Александр Митрович открыл счёт с передачи Саши Лукича и вывел Сербию вперёд. На 36-й минуте нападающий Черногории Стеван Йоветич сравнял счёт. Ему ассистировал Адам Марушич.

Во втором тайме сербы обеспечили себе победу благодаря действиям Митровича и Душана Тадича. На 73-й минуте Митрович оформил дубль с передачи Тадича. Спустя всего четыре минуты футболисты поменялись ролями: Митрович ассистировал Тадичу на этот раз.

Благодаря этой победе Сербия укрепилась на втором месте группы, набрав 13 очков в семи играх. У Черногории остаются минимальные шансы обойти сербов в турнирной таблице. Подопечные Миодрага Радуловича заработали восемь очков в шести встречах.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 8-й тур
17 октября 2023, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Черногория
1:0 Митрович – 9'     1:1 Йоветич – 36'     2:1 Митрович – 73'     3:1 Тадич – 77'    
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