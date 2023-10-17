Дубль Митровича помог Сербии одолеть Черногорию в отборе на Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группы G между сборными Сербии и Черногории. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Сербия одержала победу со счётом 3:1.
Первый мяч был забит уже на девятой минуте, когда Александр Митрович открыл счёт с передачи Саши Лукича и вывел Сербию вперёд. На 36-й минуте нападающий Черногории Стеван Йоветич сравнял счёт. Ему ассистировал Адам Марушич.
Во втором тайме сербы обеспечили себе победу благодаря действиям Митровича и Душана Тадича. На 73-й минуте Митрович оформил дубль с передачи Тадича. Спустя всего четыре минуты футболисты поменялись ролями: Митрович ассистировал Тадичу на этот раз.
Благодаря этой победе Сербия укрепилась на втором месте группы, набрав 13 очков в семи играх. У Черногории остаются минимальные шансы обойти сербов в турнирной таблице. Подопечные Миодрага Радуловича заработали восемь очков в шести встречах.
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