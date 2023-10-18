Адиев рассказал, что помогло победить Казахстану в матче отбора на Евро-2024 с Финляндией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о том, что помогло его команде добыть волевую победу в выездном матче отборочного раунда Евро-2024 с Финляндией (2:1).

«Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру», – приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

За восемь туров квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана набрала 15 очков и располагается на третьей строчке. Возглавляют группу команды Дании и Словении, которые набрали по 19 очков.

Ранее Адиев заявил, что сборной Казахстана в матче с Финляндией, который завершился со счетом 2:1, нужна была только победа.