Адиев: рад, что Казахстану удалось победить Финляндию и остаться в борьбе за выход на Евро

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал волевую победу над Финляндией (2:1) в выездном матче отборочного этапа Евро-2024.

«Отборочный цикл близится к финишу. Каждое набранное очко имеет вес золота. Конечно же, я был расстроен результатом предыдущей игры с Данией (1:3). Понятно, что Дания была абсолютным фаворитом того матча. Считаю, что я не учёл некоторые аспекты. Я сказал, что это был важный для меня матч. Понятно, что после такого результата мы были прижаты ситуацией, и нам нужна была только победа, чтобы остаться в этой гонке. Я рад, что нам удалось победить и остаться в ней», — приводит слова Адиева Sport.kz.

За восемь туров квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана набрала 15 очков и располагается на третьей строчке. Возглавляют группу команды Дании и Словении, которые набрали по 19 очков.