Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1 по итогам промежуточного обновления. Девять футболистов из топ-10 представляют «ПСЖ». Рейтинг возглавил нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его отрыв от второго места, которое досталось другому нападающему «ПСЖ» Рандалю Коло Муани, составляет € 100 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1:

Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн); Рандаль Коло Муани («ПСЖ», € 80 млн); Нуну Мендеш («ПСЖ», € 65 млн); Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн); Маркиньос («ПСЖ», € 65 млн); Джонатан Дэвид («Лилль», € 60 млн); Усман Дембеле («ПСЖ», € 60 млн); Мануэль Угарте («ПСЖ», € 55 млн); Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», € 50 млн); Гонсалу Рамуш («ПСЖ», € 50 млн).