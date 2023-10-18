Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1 по итогам промежуточного обновления. Девять футболистов из топ-10 представляют «ПСЖ». Рейтинг возглавил нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его отрыв от второго места, которое досталось другому нападающему «ПСЖ» Рандалю Коло Муани, составляет € 100 млн.
Топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн);
- Рандаль Коло Муани («ПСЖ», € 80 млн);
- Нуну Мендеш («ПСЖ», € 65 млн);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн);
- Маркиньос («ПСЖ», € 65 млн);
- Джонатан Дэвид («Лилль», € 60 млн);
- Усман Дембеле («ПСЖ», € 60 млн);
- Мануэль Угарте («ПСЖ», € 55 млн);
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», € 50 млн);
- Гонсалу Рамуш («ПСЖ», € 50 млн).
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