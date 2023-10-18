Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1

Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1 по итогам промежуточного обновления. Девять футболистов из топ-10 представляют «ПСЖ». Рейтинг возглавил нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его отрыв от второго места, которое досталось другому нападающему «ПСЖ» Рандалю Коло Муани, составляет € 100 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1:

  1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн);
  2. Рандаль Коло Муани  («ПСЖ», € 80 млн);
  3. Нуну Мендеш («ПСЖ», € 65 млн);
  4. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн);
  5. Маркиньос  («ПСЖ», € 65 млн);
  6. Джонатан Дэвид  («Лилль», € 60 млн);
  7. Усман Дембеле  («ПСЖ», € 60 млн);
  8. Мануэль Угарте  («ПСЖ», € 55 млн);
  9. Уоррен Заир-Эмери  («ПСЖ», € 50 млн);
  10. Гонсалу Рамуш  («ПСЖ», € 50 млн).
Материалы по теме
Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android