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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал топ-10 самых дорогих 16-летних футболистов в истории оценки рыночной стоимости. Рейтинг возглавил испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямал. Второе место занял Ансу Фати, выступавший за «Барселону» в сезоне-2019/2020.

Топ-10 самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки:

  1. Ламин Ямал («Барселона», 2023/2024, € 50 млн).
  2. Ансу Фати («Барселона», 2019/2020, € 25 млн).
  3. Эндрик («Палмейрас», 2022/2023, € 20 млн).
  4. Райан Шерки («Лион», 2019/2020, € 20 млн).
  5. Эдуарду Камавинга («Ренн», 2019/2020, € 20 млн).
  6. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 2020/2021, € 18 млн).
  7. Джуд Беллингем («Бирмингем», 2019/2020, € 12 млн).
  8. Анжело Габриэл («Сантос», 2021/2022, € 10 млн).
  9. Ромелу Лукаку («Андерлехт», 2009/2010, € 10 млн).
  10. Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017/2018, € 8 млн).
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