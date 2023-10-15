Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал топ-10 самых дорогих 16-летних футболистов в истории оценки рыночной стоимости. Рейтинг возглавил испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямал. Второе место занял Ансу Фати, выступавший за «Барселону» в сезоне-2019/2020.

Топ-10 самых дорогих 16-летних игроков в истории оценки:

Ламин Ямал («Барселона», 2023/2024, € 50 млн). Ансу Фати («Барселона», 2019/2020, € 25 млн). Эндрик («Палмейрас», 2022/2023, € 20 млн). Райан Шерки («Лион», 2019/2020, € 20 млн). Эдуарду Камавинга («Ренн», 2019/2020, € 20 млн). Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 2020/2021, € 18 млн). Джуд Беллингем («Бирмингем», 2019/2020, € 12 млн). Анжело Габриэл («Сантос», 2021/2022, € 10 млн). Ромелу Лукаку («Андерлехт», 2009/2010, € 10 млн). Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017/2018, € 8 млн).