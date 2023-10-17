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Неймар оскорбил главу Федерации футбола Бразилии

Неймар оскорбил главу Федерации футбола Бразилии
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поругался с президентом Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригесом.

Как сообщает журналист Жозе Карлуш Араужо в соцсетях, Неймар поссорился с Родригесом и оскорбил его, а также пригрозил бойкотом матчей сборной Бразилии.

13 октября сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Венесуэлы в 3-м туре квалификации на чемпионат мира – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это первое мировое первенство, в финальной стадии которого примут участие сразу 48 команд. Теперь групповой этап будет состоять из 12 групп по четыре команды в каждой, а в плей-офф будут выходить сборные, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Кроме того, появилась стадия 1/16 финала.

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