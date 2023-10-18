Уругвай нанёс Бразилии первое поражение в отборе на ЧМ-2026
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В Монтевидео на стадионе «Сентенарио» завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке, в котором сборная Уругвая победила Бразилию — 2:0. Голы в матче забили Дарвин Нуньес на 42-й минуте и Николас де ла Крус на 77-й.
Нападающий бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма. Вероятно, футболист получил серьёзное повреждение.
Бразильцы потерпели первое поражение в отборочном цикле. После четырёх туров на их счету семь очков. Команда располагается на третьем месте позади Уругвая и впереди Венесуэлы — у этих сборных тоже по семь набранных очков. Лидирует в отборочном турнире Аргентина, набравшая девять очков в трёх матчах. В данный момент команда играет с Перу.
ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 4-й тур
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 0
Бразилия
1:0 Нуньес – 42' 2:0 де ла Крус – 77'
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