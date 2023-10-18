Марселино отказал клубам из Саудовской Аравии

Наставник Марселино Тораль, недавно уволенный из «Марселя», рассказал, что ему уже успели поступить предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«На прошлой неделе у меня было предложение из Саудовской Аравии, на данный момент оно не входит в мои планы. Тем не менее никогда не знаешь, что произойдёт, что будет через несколько месяцев. Само предложение было небольшим», — приводит слова Марселино Relevo.

Марселино также рассказал, что одним из важнейших факторов ухода из французской команды стало беспрецедентное давление ультрас. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что болельщики клуба недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также уровнем игры подопечных Марселино, который они демонстрировали в первых турах чемпионата Франции.