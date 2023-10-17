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Марселино — об уходе из «Марселя»: ультрас зашли в кабинет президента и потребовали этого

Марселино — об уходе из «Марселя»: ультрас зашли в кабинет президента и потребовали этого
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Бывший тренер «Марселя» Марселино Тораль рассказал, почему он покинул французскую команду спустя три месяца после того, как возглавил её.

«Президент «Марселя» сказал мне: «Вы не сможете работать в таких условиях». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», — приводит слова Марселино Relevo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что болельщики клуба недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также уровнем игры подопечных Марселино, который они демонстрировали в первых турах чемпионата Франции.

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