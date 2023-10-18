Месси: эта сборная Аргентины очень близка к уровню «Барселоны», лучшей команды в истории

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, являющийся также легендой «Барселоны», сравнил уровень текущего состава национальной команды с уровнем каталонского клуба, прокомментировав победу над Перу в отборе на чемпионат мира — 2026 в Южной Америке.

«Я задавался вопросом буквально на днях. Эта команда Аргентины впечатляет, она растёт, она становится всё лучше и лучше. Сравнивая себя с «Барселоной», которая является лучшей командой в истории, — это многовато для нас, но я думаю, что мы очень близки к их уровню из-за того, что мы показали, потому что мы выиграли Кубок Америки и чемпионат мира. У нас есть классные игроки. Кто бы ни играл в составе, вы всегда можете сказать, что это Аргентина, потому что у нас есть очень ярко выраженный стиль, который во многом идентифицирует нас, и нам это нравится. Будем надеяться, что продолжим идти по этому пути.

С тех пор, как мы выиграли Кубок Америки в Бразилии, мы раскрепостились и выросли. А после победы на чемпионате мира – гораздо больше. Команда очень уверенная в себе, очень раскрепощённая. Где бы мы ни играли, мы всегда главный герой и хотим владеть мячом. Мы чувствуем себя очень хорошо и получаем удовольствие от такой игры.

Если в раздевалке хорошая команда и хорошая атмосфера, то всё намного проще. Мы уже давно показываем, что это отличная команда. Есть очень молодые ребята, которые, несмотря на то что выиграли всё, хотят продолжать выигрывать. Слова, которые тренер послал после чемпионата мира, заключались в том, что мы снова начинаем с нуля, и что, когда ты побеждаешь, сложнее закрепиться на вершине», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.