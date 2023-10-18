Карпин оценил дебют в сборной России Помазуна, Адамова, Горшкова и Сергеева

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил дебют нескольких футболистов за национальную команду на октябрьском учебно-тренировочном сборе. Напомним, сборная России провела два товарищеских матча — обыграла Камерун со счётом 1:0 и сыграла вничью с Кенией (2:2).

«Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните? Помазун, Горшков — нормально. Игру Помазуна больше Витальевич (Кафанов. — Прим. «Чемпионата») разберёт. Кто ещё дебютировал? Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.