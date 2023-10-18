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Карпин: Миранчук — взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой

Карпин: Миранчук — взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

«У Алексея совсем другая ситуация. Если Джикия был капитаном и сборной, и «Спартака», и основным игроком везде, то сейчас ситуация изменилась. У Алексея, к сожалению, эта ситуация затянулась. Пора сменить команду? Это к нему, а не ко мне вопрос. Он взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он играл как можно чаще. Так же, как и всем, и ему самому прежде всего», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2). В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

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