Карпин: кенийцы — бегуны? Можно сказать, что финны горнолыжники и в футбол играть не умеют

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о стереотипе о Кении как стране бегунов.

«Вы сейчас выступаете как болельщик, который дома сидит и говорит про Кению как про бегунов. Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют. Для меня игра Кении не стала неожиданностью. Для обывателя, наверное, да. Я об этом и говорил до игры с ними. И всё же Кения – это не уровень Камеруна. Но все научились играть, а уж в обороне – тем более», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2).