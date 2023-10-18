Карпин: Мухин играл левого нападающего. Ожидания оправдал

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил эксперимент с переводом полузащитника Максима Мухина в атакующую линию в товарищеском матче.

«В Турции Мухин играл левого нападающего. Если вы заметили, он сейчас играет в ЦСКА вообще на любой позиции. Даже центральным защитником. Эксперимент прошёл удачно? Ну да, поэтому он там и играл. Ожидания оправдал — и в этом амплуа — тоже», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2).