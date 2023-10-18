Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отреагировала на слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, который ранее заявил, что нападающий Карим Бензема известен своими «печальными связями» с мусульманской террористической организацией.

«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Бензема. Можно хотя бы отобрать у него «Золотой мяч», но это чисто символическая санкция. Также, и прежде всего, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе в своих соцсетях.

Напомним, несколькими днями ранее Карим Бензема в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. До этого ещё один бывший игрок мадридского «Реала» Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.