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Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»

Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»
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Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отреагировала на слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, который ранее заявил, что нападающий Карим Бензема известен своими «печальными связями» с мусульманской террористической организацией.

«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Бензема. Можно хотя бы отобрать у него «Золотой мяч», но это чисто символическая санкция. Также, и прежде всего, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе в своих соцсетях.

Напомним, несколькими днями ранее Карим Бензема в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. До этого ещё один бывший игрок мадридского «Реала» Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.

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