Ледяхов: исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о словесной перепалке по поводу состава сборной России между экс-игроком «Спартака» Евгением Ловчевым и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«В этой ситуации прав Ловчев и Карпин. Сейчас мы находимся в таком сложном положении, когда ни к чему не готовимся и неизвестно, когда вернёмся на европейскую арену. Карпин просматривает большое количество футболистов, но в то же время Ловчев прав. Игроки, которых вызывают в сборную, должны показывать свой уровень. Неважно, матч с европейскими командами или игра во дворе. Карпин и Ловчев правы по-своему, у них разные цели, поэтому такие разногласия. Критиковать Карпина не за что. В условиях, в которых мы находимся, сложно мотивировать футболистов и подходить к этим товарищеским играм. Но Ловчев прав, потому что игрок сборной должен соответствовать её уровню. Исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества. Отсюда возникают все вопросы», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».