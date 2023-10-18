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Защитник «Ливерпуля» Робертсон может пропустить три-четыре месяца из-за травмы плеча

Защитник «Ливерпуля» Робертсон может пропустить три-четыре месяца из-за травмы плеча
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Защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону может потребоваться операция на плече, реабилитация после которой займёт три-четыре месяца. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в ближайшее время станут известны результаты медицинского обследования шотландского футболиста, которые покажут, нужна ли ему операция на плече или нет. В случае если операционное вмешательство потребуется, восстановление Робертсона займёт от 12 до 16 недель.

Напомним, защитник повредил плечо во время матча группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Шотландии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:2. Робертсон провёл на поле менее 45 минут.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. На сегодняшний день мерсисайдцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками в активе.

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