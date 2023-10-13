Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон травмировал плечо в матче за сборную Шотландии

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил травму плеча в матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 с Испанией (0:2). Футболист вернётся в расположение клуба, сообщает журналист Джеймс Пирс в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, в пятницу, 13 октября, Робертсон вернётся в Англию и пройдёт медобследование. Матч между сборными Испании и Шотландии завершился победой испанцев со счётом 2:0, Робертсон провёл на поле менее 45 минут.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. На сегодняшний день мерсисайдцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками в активе.