Игрок «Химок» Исаенко — об академии «Краснодара»: до этого я не видел, что так живут

Защитник футбольного клуба «Химки» Олег Исаенко поделился воспоминаниями о времени, проведённом в академии «Краснодара».

«Слышал ли что‑то о системе «Краснодара» до того, как попал туда в 16 лет? На тот момент очень мало слышал. Знал, что у них очень большая академия, но более ничего.

Куда поселили в академии «Краснодара»? В коттедж поселили. До этого я не видел, что так живут. В каждом корпусе была своя воспитательница. Плюс телефоны постоянно забирали. Отбой начинался — телефоны забирали. И ты только утром мог взять их обратно.

А когда школа была, то вечером отдаёшь телефон и, только когда сделаешь на следующий день домашнюю работу, то забираешь на пару часов. Это было в новинку для меня. Первое время очень тяжело было. Потом привык со временем. Может, это и правильно было. Больше времени общались друг с другом. Меньше в телефонах сидели», — сказал Исаенко в эфире «Матч ТВ».

Исаенко выступал в системе «Краснодара» с 2016 по 2023 год. Летом футболист подписал трёхлетний контракт с «Химками».