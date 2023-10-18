Родри: Гвардиола помог мне выйти на уровень, который я и не думал, что могу достичь

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о влиянии тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на его развитие как футболиста.

«Он самый влиятельный тренер в моей карьере. Он помог мне выйти на уровень, который я и не думал, что могу достичь. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: «Почему остальные футболисты не делают то же самое?» Он даёт игрокам определённый набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Например, я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений», — приводит слова Родри COPE.

Напомним, в нынешнем сезоне испанский полузащитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.