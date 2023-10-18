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Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка
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В среду, 18 октября, были сыграны некоторые матчи 1/16 Пути регионов Фонбет Кубка России. «Динамо» (Владивосток), «Волгарь», «Форте», новороссийский «Черноморец» и «Химки» смогли одолеть соперников и продолжили выступление в турнире. «Ротор», «Енисей», «Нефтехимик», «КАМАЗ» и «Уфа» закончили свой путь в Кубке России.

Все результаты матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России (18 октября):

«Динамо» (Владивосток) – «Ротор» (Волгоград) – 1:0;

«Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Форте» (Таганрог) – 0:2;

«Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 0:0 (4:1 по пенальти);

«Химки» — «Уфа» — 1:0;

Клубы, которым удалось одержать победу, вышли в следующую стадию Кубка России — 1/8 финала Пути регионов.

Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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