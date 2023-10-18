Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-игрок мадридского «Реала» Диас восстановился от травмы перед игрой со «сливочными»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас, минувший летом перешедший в «Севилью», восстановился от мышечной травмы перед грядущим матчем со «сливочными» в испанской Примере. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что экс-футболист мадридского клуба вернулся к тренировкам сегодня, 18 октября.

Диас получил травму во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Напомним, «Севилья» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 10-го тура Ла Лиги, который состоится в ближайшую субботу, 21 октября. Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.