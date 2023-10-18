«Реал» летом намерен приобрести новых крайних защитников. Приоритеты — Джеймс и Дэвис

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» планирует усиление оборонительной линии в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы намерены подписать правого и левого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетные варианты для испанского клуба — футболист «Челси» Рис Джеймс и игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис. Отмечается, что трансфер защитника «аристократов» будет трудноосуществим.

Руководство «Реала» хочет найти замену Даниэлю Карвахалю и не видит её в собственных воспитанниках. Что касается Лукаса Васкеса, то с ним хотят продлить соглашение, несмотря на 32-летний возраст.

Контракт Джеймса с «Челси» рассчитан до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн. Соглашение Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года. Цена защитника – € 70 млн.