Футболист «Уфы» Голубев: я бы принял поражение, если бы «Химки» «отвозили» нас

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев высказался о поражении своей команды в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Химками» (0:1).

«Всегда проигрывать обидно, я бы принял поражение, если бы «Химки» «отвозили» нас. Обидно проигрывать вот так.

Не могу сказать, что мы идеально играли сегодня. Главное, что не удалось забить. Сегодня нам не подфартило. Это футбол, к ребятам нет вопросов. Главный тренер сказал спасибо команде. У нас стоит задача выйти в Первую лигу. Все видели, что «Уфа» ничем не хуже «Химок», несмотря на разницу в дивизионах.

Если бы наш вратарь чуть ручки подкачал бы, мог бы отбить пенальти… Перед ударом я просто поддержал его, но Хосонов пробил хорошо.

Много жёлтых карточек во втором тайме? Это эмоции, все хотели выигрывать, никто не уступает в борьбе. Жёлтые карточки — это нормально. Молтенинов получил красную карточку, но претензий к нему нет. Он хотел выиграть борьбу, так получилось», — приводит слова Голубева «Матч ТВ».